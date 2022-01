Cosa significa cane blu in Doc Nelle tue Mani 2? Ormai da una settimana sentiamo i dottori della serie ripetere queste due parole prima di scendere in trincea o nei momenti più complicati e proprio ieri sera, per un attimo, abbiamo creduto di poter scoprire la verità per poi vedere sfumare il nostro sogno. Ad alzare il velo sulla questione ci ha pensato Alba che, finalmente di ritorno in ospedale e dal suo Riccardo, si è sentita un po’ esclusa dal gruppo, come se fosse un po’ rimasta indietro e fuori dal legame che si è creato tra alcuni.

Proprio per questo motivo è diventata la voce del pubblico a casa e in un certo frangente ha chiesto il significato di cane blu ma senza molto successo. Gli unici indizi che sono venuti a galla riguardano la storia di un bambino e la morte di Lorenzo mentre il resto lo scopriremo tra due settimane, il 10 febbraio, quando Doc Nelle tue Mani 2 tornerà in onda.

Come vi abbiamo già anticipato ieri, Luca Argentero e i suoi torneranno il 10 febbraio nel prime time di Rai1 mentre giorno 3 lasceranno spazio al Festival di Sanremo 2022, e sarà a quel punto che verrà a galla la verità sul significato di cane blu e, molto probabilmente, come questa sia legata a Lorenzo. Il giovane medico morto misteriosamente durante la battaglia al Covid potrebbe aver pagato con la vita la sua voglia di aiutare il prossimo e, in particolare, un bambino legato proprio a questo cane blu.

Pierpaolo Spollon ha già promesso fiumi di lacrime per il pubblico quando verrà a galla la verità ma, intanto, gli spettatori continuano a chiedersi cosa sia successo davvero a Lorenzo e se la sua morte sia stata causata da una decisione di Doc (come i suoi sogni fanno intendere) oppure no. Sembra che altri dettagli verranno a galla proprio negli episodi 7 e 8 in onda il 10 febbraio dal titolo Fare una scelta e Cane blu.