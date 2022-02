Barbara d’Urso al timone de La Pupa e il Secchione. Quelli che nei giorni scorsi sembravano solo rumors sono diventati qualcosa di più e il misterioso annuncio di cui la conduttrice parlava in queste ore è finalmente arrivato: sarà lei che prenderà il timone di una formula tutta nuova dello show da marzo. Questo vuol dire però due cose. Non solo La Pupa e il Secchione si vestirà di reality ma la conduttrice sarà ‘declassata’ e si sposterà su Italia1 dopo anni gloriosi passati alla guida del prime time di Canale5.

La Pupa e il Secchione esordirà con una formula completamente rinnovata e sarà raccontata ogni settimana dalla conduttrice che potrà usare il suo Pomeriggio5 per approfondire qualche tema o ospitare gli eliminati di volta in volta assumendo, per la prima volta, il volto di un mix tra clima brillante e ironico e contenuti più tipici del reality show.

Nel comunicato ufficiale di casa Mediaset si legge: “Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara D’Urso diventerà un vero e proprio show”.

Per la prima volta i ragazzi potranno quindi godere dell’impatto con il pubblico e con la giuria (Cristiano Malgioglio ha detto no) per un totale di otto puntate e per raccontare quello che succede durante la settimana. Lo show dovrà comunque vedersela con una serata complicata visto che proprio al martedì Canale 5 ospiterà le partite a eliminazione diretta di Champions League e una semifinale di Coppa Italia. Barbara d’Urso riuscirà a spuntarla?