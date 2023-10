Barbara D’Urso torna in tv con un nuovo progetto per conto di Netflix. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, lo storico programma Mediaset di cui è stata al timone per quindici anni, adesso la conduttrice volta letteralmente pagina.

Come riportato da Italia Oggi, Barbara D’Urso sarà presto sul set di una serie thriller a sfondo sociale prodotta proprio dal colosso di streaming, Netflix. Le riprese inizieranno a gennaio, allo scadere del suo contratto con Mediaset. Ciò spiega il trasferimento a Londra del mese scorso, dove l’attrice e conduttrice sta soggiornando per perfezionare il suo inglese.

“Sarà l’inizio di una nuova avventura”, aveva scritto su Instagram per l’occasione, facendosi immortalare con un paio di libri in mano.

L’addio della D’Urso a Mediaset è stato accolto come un forte scossone, dato che la conduttrice è sempre stata uno dei volti storici della rete. “Sono stata lasciata a casa senza preavviso, non ho concordato niente”, aveva raccontato in un’intervista con La Repubblica, rivelando quindi il licenziamento. Myrta Merlino è stata poi chiamata per sostituirla a Pomeriggio Cinque, come scelta editoriale di Piersilvio Berlusconi per dare un taglio più giornalistico allo storico programma. Anche questo fa parte del piano per la nuova stagione di Mediaset.

Barbara D’Urso, archiviata quindi la “storia d’amore” con Canale5 e le altre reti, si prepara per la sua prossima avventura con Netflix. Ovviamente non si tratta della prima esperienza televisiva della conduttrice.

Tra i suoi personaggi più iconici ricordiamo la dottoressa Giorgia Basile nella fiction Mediaset La Dottoressa Giò. Le prime due stagioni sono andate in onda nei lontani 1997 e 1998 su Rete4. La serie ha poi avuto un revival con la terza e ultima stagione trasmessa nel 2019 su Canale5.

I dettagli sulla nuova serie della D’Urso per il colosso di streaming sono ancora top secret. Probabilmente ne sapremo di più a inizio 2024.

Continua a leggere su optimagazine.com.