Si torna a parlare di nuova stagione televisiva e di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Chi segue la conduttrice conosce bene la sua passione sfrenata per la danza e sa quante ore al giorno la D’Urso si alleni, e se tutto questo la porterà dietro il bancone della giuria di Ballando con le Stelle? La risposta a questa domanda è sicuramente no, salvo cambiamenti in casa Mediaset e non solo, ma a quanto pare qualcuno ci spera ancora.

Proprio nelle ultime ore si è tornati a parlare della possibilità di questo arrivo speciale in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli ma sull’argomento ha dato la sua risposta anche Milly Carlucci, la padrona di casa.

Milly Carlucci ospite Da noi a Ruota Libera ha commentato i rumors che circolano riguardo la giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle proprio perché l’account ufficiale Twitter del programma ha lanciato il totonome sui possibili giurati. Uno dei più quotati secondo il popolo dei social è proprio quello di Barbara D’Urso ma la conduttrice ha confermato che tra le due c’è stato un incontro ma non di recente.

In particolare, ha riferito: “Io e Barbara ci siamo incontrate anni fa. Avrebbe dovuto essere la Ballerina per una notte del programma. Ma poi non si è fatto nulla“. La Carlucci chiude così il capitolo sulla sua ‘rivale’ e poi si concentra sul futuro del suo programma dicendo la sua sulla giuria e su quelli che saranno i ballerini professionisti che ritroveremo in tv: “La giuria non è ancora stata confermata. A settembre scopriremo chi sarà ad alzare la paletta nel mio programma. Ma stiamo ancora scegliendo il cast, compresi i ballerini professionisti“.

Al momento tutto tace ma quello che è certo è che Barbara d’Urso non sbarcherà in Rai come giurato di Ballando con le Stelle.