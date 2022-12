Barbara d’Urso fidanzata? Sono momenti concitati questi sui social per via degli strani saluti con i quali oggi la conduttrice ha chiuso Pomeriggio5. Il suo programma chiude i battenti, almeno per questo 2022, visto che da lunedì non andrà in onda lasciando spazio ai film di Natale, con la promessa di tornare nel 2023, ma cosa è successo di strano?

Chi conosce Barbara d’Urso sa bene che chiude spesso le sue puntate salutando i fan ricordando che il suo ‘cuore’ è loro ma questa volta le cose sono andate diversamente. La conduttrice ha ‘ammesso’ che il suo cuore è dei suoi due figli, di un’altra persona e poi dei fan, arrivando addirittura a commuovendosi, e allora di chi stava parlando?

Qualcuno ha pensato subito alla mamma, altri ancora a Sinisa Mihajlovic, il campione morto oggi, altri ad un possibile fidanzato ‘ufficiale’, chi avrà ragione? Al momento non ci è dato saperlo ma siamo sicuri che il video dei saluti di oggi è destinato a fare il giro del web e dei social ,forse, toccherà proprio alla conduttrice svelare l’arcano magari sui suoi profili social.

Il suo pubblico, intanto, dovrà fissare sull’agenda l’appuntamento con Pomeriggio5 fissato il prossimo 9 gennaio al solito orario e sulla stessa rete. Al momento non sappiamo ancora se nella prossima stagione la conduttrice avrà modo di avere uno spazio più ampio tornando in prima serata sulla rete ammiraglia o su Italia1 come è successo in passato, scopriremo solo nelle prossime settimane se qualcosa cambierà per lei.