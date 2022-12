Un altro capitolo della triste storia di Lando Buzzanca è stato scritto in tv a Pomeriggio 5 e sui social, sul profilo Instagram di Francesca della Valle, fidanzata di Lando Buzzanca. Da settimane ormai si parla delle condizioni in cui versa il famoso attore e mentre il figlio continua a ribadire che il padre sta bene e che è stato affidato alle cure dell’Rsa dove si trovava prima e poi a quelle dei medici in ospedale in seguito ad una caduta, Francesca della Valle continua a ribadire il contrario.

Secondo la donna il posto giusto per Lando Buzzanca sarebbe la sua casa, un ritorno alla vita e non un ‘sequestro’ in una struttura, come lei stessa lo ha definito più volte. La diatriba continua e dai social e giornali si è trasferita in tv dove spesso Barbara d’Urso si occupa della questione andando incontro ad una querela.

In particolare, Barbara d’Urso ha spiegato a Pomeriggio5 di essere stata diffidata (forse) ma che non si lascerà spaventare da iniziative legali:

“Chi non ha avuto voglia di controbattere in diretta e dire la propria verità, ha ritenuto più opportuno […] invece di replicare e portare le proprie motivazioni dicendo: “Non sono vere le accuse che mi vengono fatte”, ha preferito fare una sorta di diffida o querela, neanche lo so, perché non mi interessa e poi comunque non mi spaventa nulla”.

Dall’altro lato proprio Francesca della Valle, fidanzata di Lando Buzzanca, ha voluto precisare sui social quello che è successo rispondendo ad uno dei suoi utenti:

“L’ho denunciata per calunnia e diffamazione, sia lei , Pomeriggio 5, Mediaset, Massimo Buzzanca … e non finisce qui! Sono 20 mesi che combatto , 11 da quando il mio amato Lando è sequestrato , contro la sua volontà , subendo di tutto in quel lager … non finirà così”

Come finirà questa storia per l’attore e tutti coloro che ci girano intorno?