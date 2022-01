Poteva la regina del trash e del bislacco accontentarsi di una versione edulcorata di Pomeriggio5? La risposta non poteva che essere no e adesso che Barbara d’Urso si sta preparando a tornare in tv con Pomeriggio5, in molti sono pronti a scommettere che presto per lei ci sarà una nuova prima serata, un programma su cui lasciare la propria impronta, ma di quale show si parla?

Secondo i bene informati sembra proprio che Barbara d’Urso non si accontenterà di Pomeriggio5 (giunto ormai al suo 15esimo anno di attività) ma che presto regalerà al pubblico una versione tutta nuova (e tutta sua) de La Pupa e il Secchione 2022. Il programma di Italia1 sta prendendo forma ma a questo punto, se tutto sarà confermato, potrebbe cambiare location e andare in scena nel prime time di Canale5 con coppie nuove e dinamiche ribaltate, con tanti ospiti e giudici.

Proprio uno dei papabili protagonisti della nuova edizione si è lasciato andare a questo piccolo spoiler ancora non confermato. In particolare, Cristiano Malgioglio ha fatto sapere di essere stato contattato per partecipare a La Pupa e il Secchione 2022 ma per via dei suoi impegni ha dovuto declinare l’invito ma ringraziando lo stesso la padrona di casa, Barbara d’Urso. Malgioglio si è lasciato andare ad uno spoiler voluto per accendere i riflettori sull’amica Barbara d’Urso oppure no?

Dopo Nicola Savino e Enrico Pucci è davvero arrivato il momento di Barbara d’Urso alla conduzione di uno degli show più seguiti e social di Italia1? Non rimane che attendere per scoprire quello che succederà alla conduttrice. Dopo le sue vacanze natalizie oggi la d’Urso tornerà al timone di Pomeriggio5 non prima di aver ringraziato la sua supplente, Simona Branchetti, che si è comportata egregiamente in queste settimane.