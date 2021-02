La verifica del codice seriale della SIM ho. Mobile è un’operazione oramai alla portata di tutti. Nelle scorse ore l’app dell’operatore mobile, almeno quella Android, è stata aggiornata per fornire subito la preziosa informazione dopo il grave episodio del data breach di fine 2020.

La novità in arrivo era già stata preannunciata all’inizio del mese di febbraio come oramai imminente. Ben prima della fine del corrente mese, infatti, chi possiede uno smartphone con sistema operativo Android può procedere alla verifica del proprio codice seriale. Questi è stato modificato a monte dall’operatare già a gennaio dopo il caso del furto di dati di un pacchetto di clienti, come operazione alternativa al cambio fisico della scheda telefonica. In questo modo si è evitato il fastidioso collo di bottiglia dei centri autorizzati che non avevano a disposizione sufficienti SIM appunto, a fronte della richiesta crescente di tanti italiani.

Come è possibile verificare il codice seriale della SIM ho. Mobile direttamente da app? Intanto bisognerà scaricare la nuova versione dello strumento dal Play Store, datata 20 febbraio ed etichettata come 1.0.34. Una volta effettuata la relativa installazione, per consultare l’informazione, bisognerà andare nella sezione “Gestisco il mio profilo”. Niente di più semplice ed immediato: il dato sarà utile nel caso in cui si decida di passare ad altro operatore.

Grazie all’aggiornamento appena evidenziato, va specificato pure che sarà possibile richiedere la sostituzione della SIM ho. Mobile pure via app. L’operazione è comunque garantita ai clienti dopo il caso del data breach, nonostante il cambio del codice seriale effettuato già in automatico. Tutte le implementazioni appena dettagliate sono disponibili solo per utenti Android con l’aggiornamento dedicato sul Play Store. Chi possiede un iPhone, almeno in questo momento, non beneficia delle stesse novità: magari è solo questione di pochi giorni ma l’ultima versione dell’app legata all’operatore mobile presente in App Store di Apple è datata oramai 3 febbraio.