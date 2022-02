Ci sono almeno due novità da prendere in esame con il bonus Renzi 2022 a febbraio, in riferimento a tutti coloro che aspettano questo aiuto economico in busta paga nei prossimi mesi. In aggiunta a quanto riportato la scorsa settimana, infatti, è opportuno concentrarsi su alcuni aspetti riguardanti i cosiddetti scaglioni, in quanto la quota prevista dalla nuova manovra del governo andrà ad escludere persone che finora hanno usufruito di questi soldi aggiuntivi. Facciamo il punto della situazione.

Come cambierà nel concreto il bonus Renzi 2022

Sostanzialmente, i primi due scaglioni non cambieranno con il bonus Renzi 2022. Dunque, non ci saranno modifiche specifiche per coloro che percepiscono fino a 28.000 euro. Andando oltre, effettivamente, la storia sarà diversa rispetto al 2021. Già, perché lo scaglione numero tre arriverà a 50.000 euro e non più a 55.000 euro, come avvenuto fino a poco fa. Come se non bastasse, poi, ci sarà una cancellazione definitiva per chi percepisce redditi superiori.

La novità più importante del bonus Renzi 2022, infatti, riguarda l’addio dello scaglione compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Oltre ovviamente a coloro che vanno addirittura oltre questa cifra. Insomma, meno agevolazioni per coloro che hanno redditi elevati, con un taglio non di poco conto in busta paga e nel totale della cifra che verrà stanziata dal governo per la busta paga dei lavoratori dipendenti.

Vi ricordo, nel dettaglio, che il secondo scaglione potrà ricevere il bonus Renzi 2022 applicando una differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni dovute. Al momento della dichiarazione dei redditi, qui si capirà anche se una parte della quota ricevuta di recente dovrà essere restituita o meno, tramite consulenza di un esperto del settore. Dunque, una piccola rivoluzione che dovrà essere valutata con grande attenzione dagli utenti nelle prossime settimane.