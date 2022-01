Ci sono alcuni risvolti da prendere in esame a proposito del bonus Renzi 2022, in relazione ad un contributo per parte degli italiani destinato ad essere confermato quest’anno. Dopo i riscontri presi in esame anche sul nostro magazine a fine 2021, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, c’è effettivamente qualcosa da aggiungere. Il tutto, ovviamente, in attesa che venga messo nero su bianco, passando dunque a notizie ufficiali per tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti nella manovra.

Aggiornamenti di gennaio sul bonus Renzi 2022: a chi spetta e fasce

Dunque, bisogna precisare alcuni concetti sul bonus Renzi 2022. Al 99% non ci saranno problemi per la sua riconferma, a prescindere dal nome che vorremo dare al contributo di 100 euro da parte dello Stato in busta paga per i lavoratori dipendenti. Tuttavia, ci sono alcune soglie aggiornate che rendono lecito il quesito “a chi spetta”. Cerchiamo di vederci chiaro, in modo che la questione sia chiara a tutti. Al netto di annunci che diventeranno ufficiali e definitivi a stretto giro.

Il concetto fondamentale per approfondire il bonus Renzi 2022 ruota attorno al fatto che la misura dei 100 euro al mese verrà riconosciuta, qui in Italia, a fasce specifiche. In particolare, per i redditi fino a 15.000 euro l’anno il bonus 100 euro è certo ed è riconosciuto al 100%. Il discorso inizia a cambiare per coloro che sono inclusi tra i 15mila e 28mila euro. In questo particolare contesto, infatti, il riconoscimento dell’ex bonus Renzi può arrivare, ma in misura parziale. Tutto dipende dalle detrazioni fiscali cui si ha diritto.

Ci sono casi estremi in cui il bonus Renzi 2022 viene azzerato nel secondo gruppo. Inutile dire che i range più elevati escludano il suddetto bonus “a prescindere”. Come accennato in precedenza, in ogni caso, attendiamo a stretto giro comunicazioni ufficiali per tutti.