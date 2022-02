C’è una grandissima novità per l’ascolto dei messaggi vocali WhatsApp, appena resa disponibile in questa prima parte di febbraio. Da poche ore, chi utilizza l’applicazione di messaggistica nella sua versione Desktop in beta può beneficiare della possibilità di ascoltare le note audio anche al di fuori delle chat e di gestirne la riproduzione in maniera molto funzionale.

L’annuncio dell’attesa novità è pervenuto da WABetaInfo. L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Prima dell’introduzione della nuova funzione, l’ascolto di un audio era possibile solo all’interno della chat di riferimento: usciti dalla specifica conversazione, proprio l’ascolto si interrompeva. Gli sviluppatori hanno ora lavorato a ben altra esperienza: in pratica, anche al di fuori di una chat in cui una nota vocale si trova, sarà possibile continuare a sentire il contenuto, scegliendo di metterlo in pausa o farlo ripartire a proprio piacimento.

L’ascolto dei messaggi vocali WhatsApp diventerà ora molto più immediato, in ogni occasione. A patto che si usi WhatsApp Desktop nella sua ultimissima versione, chiunque potrà cominciare ad ascoltare proprio gli audio di una determinata chat di gruppo ad esempio mentre si provvede a rispondere ad un amico che ci chiede qualche informazione in un’altra conversazione. La prima cosa non escluderà la seconda in nessun caso, almeno da questo momento in poi.

Sappiamo benissimo che l’ascolto dei messaggi vocali WhatsApp al di fuori delle proprie chat non sarà una prerogativa di WhatsApp Desktop. Presto, anche nelle versioni per iOS e Android del servizio di messaggistica, sarà garantita la stessa funzione. Siamo in piena fase di sperimentazione della funzione e non bisognerà fare altro che attendere che gli sviluppatori concludano i test in beta per poi garantire la feature nel rilascio finale. Dovrebbe essere solo questione di qualche settimana o poco di più.

