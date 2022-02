Qual è la storia ed il significato della giornata mondiale dei calzini spaiati? Un vero e proprio tormentone questo venerdì, in riferimento ad una ricorrenza che in realtà esiste da pochi anni. Apparentemente banale, il messaggio che il mondo vuol dare con questa celebrazione non è meno importante rispetto alla giornata mondiale relativa alla violenza sulle donne, che abbiamo avuto modo di analizzare a suo tempo sul nostro magazine. Giusto, dunque, approfondire anche questa tematica.

Tutti i dettagli su storia e significato della giornata mondiale dei calzini spaiati 2022

Ricapitolando, quali sono le informazioni che dobbiamo apprendere per quanto concerne il significato e la storia della giornata mondiale dei calzini spaiati 2022? Partiamo dal presupposto che non esista un giorno fisso per questa ricorrenza, in quanto si celebra il primo venerdì di febbraio. Non ampie oscillazioni in calendario, dunque, ma neppure un giorno stabile da fissare. Quanto alla simbologia di questo appuntamento, negli ultimi tempi a quanto pare la festa si è avvalsa di un valore nuovo.

Per farvela breve, la giornata mondiale dei calzini spaiati 2022 giunge ufficialmente alla sua dodicesima “edizione”. L’origine la si deve alla scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine. Chi ha approfondito la vicenda, fa addirittura il nome della maestra Sabrina Flapp. Si tratta di una ricorrenza che ha lo scopo di sensibilizzare i più piccoli e di far conoscere loro un argomento delicato come quello dell’autismo. Il punto, comunque, è la focalizzazione sul concetto di diversità.

Come avrete intuito, dunque, la storia ed il significato della giornata mondiale dei calzini spaiati 2022 si concentrano sulla volontà di promuovere il messaggio “diverso è bello“. Che ne pensate di questa particolare ricorrenza? Di sicuro la simbologia è interessante, provando ad arrivare fino ai bambini in un momento storico del genere.