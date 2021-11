Una ricorrenza per nulla banale quella che vivremo domani 25 novembre, in relazione alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Impegno costante per la nostra società, affinché ci sia una volta per tutte una decrescita di casi, magari con campagne di sensibilizzazione costanti che non necessariamente arrivino dai Media. Chiunque, infatti, può dedicare una frase o un pensiero a questo triste fenomeno, in modo che anche le generazioni future possano in qualche modo aprire gli occhi.

Le migliori frasi per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Tema che in passato abbiamo toccato attraverso le iniziative di personaggi famosi, come avvenuto a suo tempo con Fiorella Mannoia sul nostro magazine. Quali sono le migliori frasi per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Il 25 novembre, se ve la sentite, potete condividere su Facebook, WhatsApp e Instagram (tanto per citare le app di messaggistica più popolare in Italia) pensieri che magari riusciranno a sensibilizzare tutti sul tema. Fermo restando che l’impegno di tutti sulla questione debba essere costante per tutto l’anno:

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”; “Se qualcuno ti mette le mani addosso, assicurati che non metta mai più le mani addosso a nessun altro”; “C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola”;

Ci sarebbero tante altre frasi emblematiche per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma è opportuno non eccedere in retorica e dal punto di vista dell’impatto emotivo. Apparentemente, condividere queste citazioni sui social potrebbe sembrare inutile, ma dal punto di vista della comunicazione occorre fare di più. Questo vale in primis per le istituzioni, ma chi si rivolge a tante persone sui social può indubbiamente dare un contributo sotto questo punto di vista.

La speranza è che la situazione migliori con il trascorrere degli anni, perché una fetta del Paese ad oggi non è sufficientemente preparata su determinate tematiche. Nel frattempo, analizzate pure le migliori frasi sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne