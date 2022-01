Il personaggio di Cassie in Euphoria 2 è al centro di un triangolo amoroso che la vede coinvolta sentimentalmente con Nate, l’ex fidanzato della sua migliore amica Maddy. Fin dalla prima stagione, il ruolo dell’attrice Sydney Sweeney è stato chiacchieratissimo a causa delle numerose (e a volte eccessive) scene di nudo.

Ora, però, la star 24enne ha detto basta. In un’intervista con l’Independent, ha dichiarato di essersi sentita molto più libera di poter tagliare scene senza veli che non erano necessarie, grazie all’appoggio del creatore della serie, Sam Levinson.

“Lui è fantastico”, ha detto la Sweeney. “Ci sono momenti in cui Cassie doveva essere a torso nudo e io dicevo a Sam: ‘Non credo che sia necessario qui.’ E lui era d’accordo con me, ‘Ok, non ne abbiamo bisogno.’ Sam non mi ha mai spinto nell’inserire una scena di nudo in uno spettacolo della HBO. Quando non volevo farlo, non me l’ha fatto fare“.

L’esperienza dell’attrice col personaggio di Cassie in Euphoria 2 differisce da altri suoi progetti. Se in passato ha affermato di essersi sentita “a disagio” e “disgustosa” dopo aver girato scene senza veli, ora è cambiato tutto. Tuttavia, la giovane attrice ha anche puntato il dito contro i critici che l’hanno notata solo ora in The White Lotus, mentre in Euphoria la sua recitazione è passata in secondo piano solo perché ha molte scene in cui recita senza abiti:

“Sono molto orgogliosa del mio lavoro in ‘Euphoria.’ Ho pensato che fosse una grande performance. Ma nessuno ne parla perché mi sono spogliata. Poi faccio ‘The White Lotus’ e all’improvviso i critici mi prestano attenzione. Le persone mi stanno amando. Stanno dicendo: ‘Oh mio Dio, cosa sta facendo?’ E io mi chiedevo se avessero mai visto Euphoria.”

Sydney Sweeney ha infine denunciato lo stigma sulle attrici che si spogliano sullo schermo, osservando: “Quando un ragazzo ha una scena di sesso o mostra il suo corpo, vince comunque premi e ottiene elogi. Ma nel momento in cui una ragazza lo fa, è completamente diverso”.

Euphoria 2 va in onda in Italia in contemporanea USA ogni domenica notte alle 3:00 su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata; lo stesso episodio viene poi presentato doppiato il lunedì successivo.

Continua a leggere su optimagazine.com.