A meno di una settimana dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S22, possiamo parlare già di differenze di prestazioni per modello Ultra equipaggiato con soluzione Exynos oppure Snapdragon. Sono trapelati in rete, infatti, i risultati relativi alle performance degli esemplari dotati dell’una o dell’altra opzione.

Ecco quanto venuto fuori fino a questo momento. Un Samsung Galaxy S22 Ultra con a bordo un processore Exynos 2200 ottiene un punteggio Geekbench single-core pari a 1168, mentre multi-core 3508. In comparazione, il Galaxy S22 Ultra con Snapdragon 8 Gen1 raggiunge i 1226 punti single-core e 3462 multi-core. Ne consegue che sul fronte multi-core vince la variante con Exynos 2200. La dinamica si inverte, al contrario nel caso del parametro single-core.

Dovrebbe essere abbastanza scontato il destino che attende gli europei e dunque gli italiani. Per quanto ci riguarda, non solo il Samsung Galaxy S22 Ultra ma anche i modelli S22 standard e Plus dovrebbero giungere con Exynos 2200 a bordo. La soluzione con tecnologia a 4 nanometri presenta un super core Cortex X2, un Cortex A710, un Cortex A510 e la GPU is Xclipse 920. Stando ai dati riportati prima, l’opzione hi-tech non dovrebbe per nulla deludere ma si attenderanno le opportune prove per strada già nei primi giorni post lancio delle ammiraglie.

Tutta la serie Samsung Galaxy S22 sarà presentata nel prossimo evento Unpacked di mercoledì 9 febbraio. In Italia saranno le ore 16 quando si darà il via all’evento in streaming. Nell’occasione saranno chiariti anche i tempi per la vendita di ogni modello top di gamma. Secondo le ultime anticipazioni, si dovrebbe procedere prima al lancio commerciale della variante Ultra già intorno al 25 febbraio. Solo in un secondo, entro la metà di marzo, arriverebbero invece gli esemplari S22 e S22 Plus. Quest’ultima scelta sarebbe stata dettata da problemi di approvvigionamento della catena produttiva e potrebbero favorire e non poco il modello top di gamma assoluto di questo 2022, provvisto di S Pen.

