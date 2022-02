Non possiamo aspettarci nulla di buono per quanto concerne la disponibilità PS5 a breve termine, considerando alcune previsioni interne al mondo Sony che giungono direttamente dai bilanci aziendali. Una questione delicata, che conferma le indiscrezioni venute a galla a fine 2021. Al di là di qualche restock molto isolato, come nel caso di GameStop che abbiamo avuto modo di analizzare la scorsa settimana, il trend generale sembra decisamente poco incoraggiante per chi non si è ancora portato a casa la console più desiderata del momento.

Sempre più limitata la disponibilità PS5 fino al 31 marzo 2022

Quali sono i segnali delle ultime ore? Secondo Venture Beat, pare che Sony abbia deciso di aggiornare le stime di vendita di PS5 e la direzione presa non farà piacere al pubblico italiano. I numeri, infatti, scendono inesorabilmente e a quanto pare ci sarà un calo pari al 6%. In un primo momento, l’azienda aveva previsto la bellezza di 22.6 milioni di console da consegnare ai vari rivenditori in giro per il mondo, con deadline fissata entro il 31 marzo. Anche qui sembra evidente che la situazione sia cambiata in modo drastico negli ultimi tempi.

Già, perché adesso Sony ha dato una mazzata non di poco conto a chi segue con attenzione gli sviluppi sulla questione della disponibilità PS5. Evidentemente, entro la suddetta data non supereremo la soglia di 19.3 milioni unità. Situazione da monitorare costantemente, anche perché altre fonti affermano che il personale di Sony Italia abbia confermato la criticità che ci accompagnerà quantomeno nel primo trimestre del 2022. Sperando che la situazione possa iniziare a migliorare tra aprile e giugno.

Come previsto, dunque, per ora il nuovo anno regala pochi sorrisi in termini di disponibilità PS5. Anche gli store solitamente più attivi con qualche vendita flash stanno registrando problematiche non irrilevanti. Come sempre, vi faremo sapere appena ci saranno altre novità in merito.