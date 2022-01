Assisteremo mai alla disponibilità PS5 da GameStop senza bundle? La possibilità che la console sia acquistabile da sola e non con titoli o accessori in abbinamento è più concreta che mai. Il motivo è presto detto dopo che la stessa catena specializzata nel mondo gaming è stata multata per scorretta condotta commerciale e per una cifra non certo trascurabile.

In questa settimana, l’associazione Federconsumatori ha posto l’accento sulla procedura dell’’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha multato proprio GameStop a seguito di un articolato procedimento istruttorio. La sanzione di ben 750.000 euro di è resa necessaria dopo le segnalazioni di tanti italiani sulla pratica ormai consolidata della catena di procedere alla vendita della console di casa Sony solo ed esclusivamente nella formula bundle, ossia in abbinamento a titoli ed accessorio che ne hanno fatto sempre lievitare il prezzo già di per se non esiguo.

Sempre nell’indagine AGCM non è rientrata solo la questione della disponibiltòà PS5 da GameStop solo in bundle ma anche l’assistenza post vendita del rivenditore. In molti hanno lamentato il mancato supporto in questo periodo di pandemia in cui la modalità di acquisto online è stata predominante. Di qui, la decisione, appunto, di sancire una multa davvero significativa di 750.000 euro, come già indicato.

Dopo la sanzione, si può ora sperate che in un futuro non lontano la disponibilità PS5 da GameStop si concretizzi con la vendita della sola console senza alcun bundle. L’auspicio è appunto questo dopo l’ingente multa. I riflettori dell’AGCM non potranno che essere ancora puntati sul rivenditori, così come quelli delle associazioni dei consumatori come Federconsumatori. La musica potrebbe cambiare ben presto insomma, ma difficile è stabile esattamente quando e dove. Da parte della catena, intanto, non sono giunte particolari riscontri in merito alla vicenda che di ceto non si conclude qui.

