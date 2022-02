Laura Pausini torna a Sanremo ed è “un colpo al cuore”. La cantante non è di certo nuova all’Ariston e lo scorso anno festeggiò proprio con Amadeus la vittoria del Golden Globe. Quest’anno ci torna per un annuncio importantissimo, che riguarda in modo diretto la Rai: condurrà l’Eurovision Song Contest 2022.

Sul palco di Torino non sarà sola. Con lei due uomini eccezionali del calibro di Mika e di Alessandro Cattelan e con loro si esibisce per condividere questo sogno che diventerà realtà a maggio.

Laura Pausini, Mika e Cattelan in I Have A Dream a Sanremo 2022

Un sogno, quello di riportare l’Eurovision in Italia dopo 31 anni. Un sogno, quello dei tre di condurre l’evento musicale internazionale nella nostra nazione. Lo faranno in lingua inglese e unendo i sogni intonano I Have A Dream degli Abba in un momento intenso.

Laura Pausini e Mika sono le voci principali in duetto, le loro voci si uniscono in una magia pura. Alessandro Cattelan suona il triangolo.

Laura Pausini torna a Sanremo

Laura Pausini non è nuova al palco del Teatro Ariston di Sanremo. Quest’anno ci torna per un annuncio importante e per comunicare i suoi progetti futuri ma presenta anche il singolo, Scatola. Parla del film in uscita ad aprile su Prime Video e canta il brano disponibile in tutti gli store e in radio, canzone originale della produzione.

“Un colpo al cuore”, il ritorno al Festival per la cantante romagnola che proprio da quel palco iniziò il suo fortunato percorso nel mondo della musica. Era il 1993, Laura Pausini vinceva il Festival di Sanremo con La Solitudine e da quel momento “Marco se n’è andato e non ritorna più” è divenuto un fatto costante nelle case degli italiani, prima, e dei fan internazionali, poi.