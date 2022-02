Ermal Meta torna a Sanremo stasera: l’artista è ospite della nave Costa Toscana, nel porto di Sanremo. Uno studio televisivo, a tutti gli effetti, che di serata in serata accoglierà un ospite dalle passate edizioni del Festival.

Al time della nave c’è una coppia di presentatori inedita composta da Orietta Berti e da Fabio Rovazzi.

Stasera chi sarà Ermal Meta. Ieri sera si sono esibiti Colapesce Dimartino. Per domani erano inizialmente attesi i Coma_Cose ma la loro partecipazione è salta causa covid: il duo è risultato positivo ad un tampone.

Ermal Meta torna a Sanremo dopo la vittoria del 2018 con il brano Non Mi Avete Fatto Niente, una canzone profonda e di una intensità unica che ha presentato in coppia con Fabrizio Moro. E proprio quest’anno torna a Sanremo anche Moro: è in gara tra i 25 campioni di Sanremo 2022.

“Stasera sarò un po’ di parte. Da quella del cuore. In bocca al lupo fratello”, cinguetta Ermal Meta. Questo il suo messaggio su Twitter per Fabrizio Moro, che questa sera si esibirà tra i Big.

Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Fabrizio Moro a Sanremo 2022 si esibirà per la prima volta stasera, sul palco del Teatro Ariston. In scaletta è il nono artista a calcare il palcoscenico tanto ambìto. Presenterà il brano inedito Sei Tu, canzone originale dal film Ghiaccio, al cinema dopo il Festival.

“Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione”, le parole di Moro sul singolo. “L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti …. È l’unica via d’uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino…. l’amore è l’unica via d’uscita, è inutile girarci intorno”.