Coma Cose positivi al Covid: è la notizia emersa negli ultimi minuti. Il duo era atteso al Festival nella serata di domani ma non ci sarà. Dopo il successo dello scorso anno, con il brano Fiamme Negli Occhi, Amadeus li ha voluti con sé anche in questa nuova avventura festivaliera, a bordo della nave Costa Toscana, con altri importanti ospiti della scorsa edizione del Festival.

I Coma_Cose però non ci saranno: sono costretti a saltare il Festival di Sanremo 2022, a malincuore. Cosa è successo è presto detto. I Coma Cose sono positivi al Covid-19, sono infatti risultati positivi ad un tampone di controllo a poche ore dalla conferma della loro presenza a bordo della nave musicale.

Non ci sarà alcun palco galleggiante ad attenderli.

Le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni al momento. I Coma_Cose non riportano gravi sintomi della malattia ma sono impossibilitati a prendere parte agli eventi di Sanremo 2022, costretti ad osservare l’isolamento obbligatorio.

Chi sarà a Sanremo 2022 al posto dei Coma_Cose?

Il nome del sostituto non è ancora noto. Non si sa neanche se effettivamente ci sarà un artista pronto a prendere il posto del duo italiano. Amadeus potrebbe non aver previsto un piano B, un artista di rimpiazzo, pronto ad andare in scena in caso di tampone positivo.

Ad ogni modo, non resta che attendere la conferenza stampa generale di domani, al via alle 12.00 con la direzione artistica e i vertici Rai, disponibile per i giornalisti ma anche in streaming sul sito di RaiPlay.

Verrà chiarito in quel momento se ci sarà un artista che prenderà il posto dei Coma_Cose oppure se sarà trasmessa un’esibizione pregressa del duo, magari quella dello scorso anno all’Ariston, in gara tra i Campioni.