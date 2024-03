Ermal Meta ad Amici con L’Unico Pericolo, il nuovo singolo che anticipa l’album Buona Fortuna.

Il brano è disponibile in radio e negli store digitali dall’8 marzo e anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del cantautore. L’Unico Pericolo è una riflessione profonda sulla condizione di fragilità in cui ci si trova mettendosi completamente nelle mani dell’altra persona.

“La devozione nei confronti di qualcuno porta con sé un pericolo, forse l’unico. E bisogna fidarsi davvero di chi ha l’interruttore del tuo cuore nella sua mano. A volte si tratta solo di fortuna“, le parole di Ermal Meta nel presentare il nuovo singolo che porterà sul palco del serale di Amici sabato 30 marzo. Sarà lui infatti il super ospite musicale del secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi.

Protagonista del videoclip, diretto da Younuts! e Broga’s, è la coppia interpretata dalla ballerina e coreografa Elena D’Amario, e l’attore Rocco Fasano.

Testo L’Unico Pericolo

Ma come fanno gli altri a fare di tutto?

A starci dentro di brutto?

A conciliare dei figli, palestra, lavoro?

E come fanno col sonno di poche ore soltanto?

Mi sveglio già stanco e cammino

Ti scatto una foto, sorridi

Lo so che non ti va

Lo so, ma lo fanno tutti

Produci, consuma, ripeti ripeti

Lo sai che non mi vaE il sabato fuori

Tu non ti fermi mai, mai

Tu non ti fermi mai

Lo so che non ti va

E alla tua felicità quando ci pensi?

Mai, mai

Tu non ci pensi mai

Che è solo un altro modo per dire “ti voglio bene”

Come me che ho iniziato a fumare solo per stare con te

E l’unico pericolo che sento veramente

Non è rifare la vita da zero, ma farla senza di te

Bocca ballerina, baciami

E riposa per qualche minuto da questo trambusto

Che non c’è più gusto a parlare di niente e di tutto

E fatti più vicina, fermati

Dai, concediti almeno un minuto

Un piccolo sogno pure mezzo distrutto

Non tutto è perduto

Tu non ci pensi mai, mai

Tu non ci pensi mai

Che è solo un altro modo per dire “ti voglio bene”

Come me che ho iniziato a fumare solo per stare con te

E l’unico pericolo che sento veramente

Non è rifare la vita da zero, ma farla senza di te

Tu non ci pensi mai, tu non ci pensi mai

Che io ho fatto davvero di tutto solo per stare con te

Sei l’unico pericolo che sento veramente

Sei l’unico pericolo che sento veramente

Sei l’unico pericolo che sento veramente

Sei l’unico pericolo che sento veramente