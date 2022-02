Chi sono i concorrenti di Sanremo 2022? I cantanti partecipanti al Festival, quest’anno sono ben 25. Ognuno di loro presenterà un brano, inedito fino alla prima serata della competizione. Il singolo presentato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo sarà poi disponibile in streaming e negli store digitali, dopo la performance dal vivo.

A poche ore dall’avvio della kermesse canora guidata da Amadeus, chi sono i concorrenti di Sanremo 2022? 25 nomi, 22 dei quali scelti tra i Big della musica apprezzati in Italia e 3 emersi dalla gara delle Nuove Proposte. In totale sono 25 i cantanti partecipanti al Festival nell’edizione del 2022.

Tra loro, dopo diversi anni di assenza, torna a far capolino un nome internazionale. In gara, tra 24 italiani, c’è anche Ana Mena, una cantante spagnola nota nel nostro Paese per i migliori tormentoni estivi. Nonostante le polemiche, come da regolamento, la presenza di Ana Mena tra i concorrenti di Sanremo 2022 è lecita.

Tra i partecipanti al Festival numero 72 ci sono colonne portanti della musica italiana come Elisa, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ma anche i giovanissimi Aka 7even e Sangiovanni.

Qui sotto l’elenco dei concorrenti di Sanremo 2022, ovvero tutti i cantanti partecipanti.

I concorrenti di Sanremo 2022 e i testi

Elisa – O Forse Sei Tu

Dargen D’Amico – Dove Si Balla

Gianni Morandi – Apri Tutte Le Porte

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Noemi – Ti Amo Non Lo So Dire

Highsnob e Hu – Abbi Cura Di Te

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera Al Di Là Del Mare

Ana Mena – Duecentomila Ore

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Emma – Ogni Volta è Così

Achille Lauro – Domenica

Michele Bravi – Inverno Dei Fiori

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Rkomi – Insuperabile

Fabrizio Moro – Sei Tu

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Irama – Ovunque Sarai

Giovanni Truppi – Tuo Padre Mia Madre Lucia

Aka7even – Perfetta Così

Yuman – da Sanremo Giovani – Ora E Qui

Tananai – da Sanremo Giovani – Sesso Occasionale

Matteo Romano – da Sanremo Giovani – Virale