Tutti pronti per la diretta Sanremo della prima serata su RaiPlay oggi 1 febbraio, oltre che naturalmente su Rai Uno? In questo martedì di inizio mese parte la kermesse canora più amata (e odiata) dagli italiani. Difficilmente pure i detrattori si perderanno il primo momento della gara, anche solo per criticarla: i più accaniti sostenitori della manifestazione poi, non si perderanno neanche un esibizione degli artisti e degli ospiti.

Orario del via alla diretta Sanremo

Visto il gran numero di artisti che dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston, l’orario del via alla diretta Sanremo in questa prima serata (e non solo) non potrà che essere anticipato rispetto al tradizionale Prime Time. Bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai 1 alle 20:40 e naturalmente anche su RaiPlay per chi vorrà assistere allo spettacolo in streaming, perché fuori casa o semplicemente perché preferisce dispositivi diversi dalla tradizionale televisore.

Come non perdersi lo streaming

Chi vorrà vedere la diretta Sanremo su RaiPlay in questa prima serata da un qualsiasi computer, non dovrà fare altro che collegarsi con un qualsiasi browser a collegarsi a questa pagina. Lo streaming ufficiale da web sarà naturalmente accessibile anche da smartphone e tablet. Nel caso di dispositivo Android, l’app RaiPlay appunto è disponibile (per chi non ne disponesse già) in download via Play Store. Per i gli iPhone e iPad, lo stesso strumento è scaricabile dall’ App Store di Apple. L’app RaiPlay è ancora disponibile presso gli store Samsung, LG, Sony (e di altri brand di smart TV). oltre che sullo shop Amazon per la Fire TV Stick.

Oltre alla diretta Sanremo su RaiPlay di questa prima serata, va ricordato che sito Rai o sempre via app Rai Play, si potrà anche guardare la replica dell’evento subito dopo la sua conclusione, domani o anche nei giorni a venire. Basterà andare nella Guida TV e selezionare l’orario della kermesse per rivederne ogni momento.

