Delitti in Paradiso 11 è ancora inedita in Italia non debutterà prima della tarda primavera. La nuova stagione della serie franco-britannica, seguitissima nel Regno Unito su BBC One, sarà trasmessa in prima visione su Rai2 il prossimo giugno, salvo cambi di programmazione che intervengano nel frattempo.

Delitti in Paradiso 11 ha esordito su BBC One ai primi di gennaio ed è ancora in onda con un episodio a settimana: come la decima stagione – attualmente in replica su Rai2 ogni lunedì – è composta da 8 episodi. Si tratta dell’ultima edizione per un personaggio storico della serie, che è uscito di scena nel quarto episodio trasmesso il 28 gennaio, esattamente a metà stagione.

Delitti in Paradiso 11 terminerà a febbraio nel Regno Unito e arriverà a giugno, secondo il portale antoniogenna.it, nel palinsesto di Rai2, che nel frattempo sta trasmettendo nuovamente la decima stagione. Ecco le trame degli ultimi due episodi di Delitti in Paradiso 10, in onda su Rai2 in replica il 31 gennaio in prima serata, intitolati rispettivamente Addio al Celibato e Il Pastello Rosso.

Quattro giovani organizzano un addio al celibato che finisce in tragedia. Il proprietario della barca che hanno affittato, per una battuta di pesca, viene trovato morto su una delle spiagge dell’isola. A ucciderlo è stato un arpione da pesca subacquea.

La morte di una famosa produttrice di cosmetici naturali dell’isola si trasforma in un’occasione per riesumare un tragico episodio della vita della donna.

Prima di Delitti in Paradiso 11, dopo il finale della decima stagione, c’è lo speciale natalizio della serie, il primo film del format realizzato per celebrarne il decennale. L’episodio è stato trasmesso in Italia è da Rai 2 il 3 gennaio 2022, prima che la rete riprogrammasse la decima stagione.

