Delitti in Paradiso 11 segna un nuovo spartiacque per la serie franco-britannica, con l’ennesimo addio ad un volto principale che necessariamente avrà delle ripercussioni importanti sulla trama.

Attenzione Spoiler!

Delitti in Paradiso 11, come ormai ci si aspettava già da qualche tempo e si vociferava insistentemente nelle ultime settimane, rinuncia all’amato personaggio di Florence Cassell (Joséphine Jobert), che è uscito di scena nell’episodio in onda il 28 gennaio su BBC, nel Regno Unito.

La trama di Delitti in Paradiso 11 che ha portato all’addio a Florence è stata incentrata su una missione sotto copertura in Giamaica, in cui la sergente è stata coinvolta come ragazza alla pari della trafficante di droga Miranda Priestley (Victoria Ekanoye). L’azione ha visto Florence in pericolo di vita, ma anche in grado di cavarsela egregiamente facendo tesoro dei lutti passati, a cui l’episodio fa eco in più di un’occasione. Florence non esce di scena in modo tragico, ma lascia l’atollo di Saint Marie sulle sue gambe, con la consapevolezza dell’ispettore Neville Parker (Ralf Little) e del resto del team che allontanarsi dall’isola è l’unica scelta che lei fare per superare i fantasmi del passato.

L’addio di Florence a Delitti in Paradiso 11 è infatti il secondo per il personaggio nell’arco della serie. La sergente aveva già lasciato temporaneamente Saint Marie dopo la morte del fidanzato, per poi tornarvici dopo la promozione a sergente di J.P. Hooper (Tobi Bakare) e l’arrivo di Parker come nuovo ispettore capo. Con quest’ultimo sembrava potesse nascere del tenero, dopo la dichiarazione avvenuta nello speciale natalizio celebrativo dei dieci anni della serie, ma la stagione 11 ha lasciato cadere questa storyline in favore di un’amicizia, fino all’addio (che stavolta si presume definitivo) al personaggio di Florence e alla sua interprete Joséphine Jobert.

In Italia Delitti in Paradiso 11 debutterà nei prossimi mesi, presumibilmente in primavera, in prima visione su Rai2, che sta attualmente trasmettendo in replica la decima stagione ogni lunedì.

