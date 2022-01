La Sposa 2 ci sarà oppure no? Il momento cruciale è arrivato così come quello di porsi questa domanda sul futuro della fiction con Serena Rossi composta da una prima stagione di sole tre puntate. Questa sera andrà in scena su Rai1 il finale di stagione e, forse, il finale dell’intera serie che potrebbe non avere un seguito per una serie di ragioni. La storia di Maria dovrebbe esaurirsi questa sera con la sua emancipazione ormai compiuta e con la sua vita cambiata per via di Italo e le sue terre.

Le anticipazioni del finale de La Sposa rivelano che Italo morirà e che toccherà proprio a Maria farsi carico di tutto quello che lui e lo zio custodivano e gestivano. Lo sfruttamento per le donne che lavoravano alla loro terra finirà? L’emancipazione di Maria e delle altre si compirà con la nascita di una cooperativa come avrebbe voluto Italo?

Le risposte arriveranno con il finale della stagione che, sicuramente, registrerà un boom di ascolti. Questo potrebbe giocare a favore di un possibile rinnovo ma la Rai non si è ancora pronunciata su La Sposa 2 soprattutto perché dovrà tenere conto degli impegni di Serena Rossi e anche della possibilità che il pubblico non potrà accettare un altro uomo accanto a Maria in una possibile seconda stagione, ci sarà quindi l’idea giusto per un possibile ritorno per una seconda stagione?

Al momento non ci rimane che attendere l’ultima puntata de La Sposa in onda oggi, 30 gennaio, su Rai1 sperando che le anticipazioni sulla morte di Italo non siano vere e che per la coppia e la loro famiglia possa davvero esserci una seconda stagione fatta di dure battaglie e conquiste sociali ed economiche contro un ‘villain’ di turno, rimarrà tutto solo un sogno dei fan?