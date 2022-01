La Sposa chiude i battenti domani sera. Per Serena Rossi è arrivato il momento di dire addio alla sua Maria ma l’epilogo potrebbe sconvolgere ancora più di quanto è successo nelle scorse settimane. La giovane calabrese ha lasciato la sua terra per il bene della sua famiglia ma una volta arrivata al Nord si è trovata ad affrontare una vita che non si aspettava tra lavoro duro e un marito che l’ha mai voluta. Le cose sono cambiate in corsa e nella seconda puntata della fiction tra Maria e Italo è scoppiato l’amore.

Maria adesso aspetta un figlio da Italo, lui ha ritrovato il sorriso dopo la morte della moglie mentre il piccolo Paolino ha avuto modo di tornare a scuola proprio grazie a lei. Ma è davvero così che andrà a finire? Le anticipazioni del gran finale de La Sposa in onda domani, 30 gennaio, rivelano che per il personaggio interpretato da Serena Rossi la felicità sarà solo un sogno visto che la morte e il dolore potrebbero essere dietro l’angolo.

La protagonista e il marito Italo dovranno infatti far fronte a diversi problemi nell’ultima puntata de La Sposa e tutto per via di un rovinoso incendio che distruggerà la fattoria della famiglia di Italo. Paolino riuscirà ad intravedere una figura misteriosa, responsabile di quanto accaduto, ma questo lo porterà dritto dritto nelle fiamme ed è lì che Italo si butterà mettendo a rischio la sua vita.

Italo morirà lasciando da sola Maria con i suoi figli? Lo scopriremo solo nel finale de La Sposa in onda domani sera anche se le anticipazioni non lasciano spazio a dubbi. Italo lascerà da sola Maria che continuerà a combattere per lei e per i suoi bambini prendendo in mano le redini delle terre che Italo e suo zio le hanno ‘affidato’, il finale deluderà il pubblico?