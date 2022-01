La novità era nell’aria ma è ora cosa certa: ci saranno notifiche specifiche in caso di screenshot WhatsApp catturati per i messaggi che scompaiono dopo un determinato tempo. L’app ci informerà del fatto che qualcuno sta cercando di tenere traccia di quanto detto in conversazione, anche senza il nostro volere. A confermarlo è lo stesso Mark Zuckerberg attraverso i suoi profili social e prendendo spunto da una chat con sua moglie Priscilla Chan.

Cerchiamo di capire meglio come funzionerà la funzione una volta disponibile, anche sulla base dello screenshot WhatsApp presente a fine articolo. Nell’esempio di conversazione tra Mark Zuckerberg e la sua consorte, ecco che quest’ultima, ad un certo punto, imposta l’opzione per eliminare automaticamente i contenuti condivisi dopo 12 euro. Il noto CEO dunque invia dell’ulteriore testo ed infine Priscilla Chan cattura la schermata con il proprio dispositivo. A quel punto, un messaggio di sistema avverte che proprio uno dei due utenti ha effettuato uno screenshot.

Come mai si è deciso di introdurre una notifica che avverta di uno screenshot WhatsApp eseguito da uno dei partecipanti alla conversazione? Va segnalato che l’alert riguarda i messaggi che, per loro impostazione, dovrebbero scomparire dopo un certo lasso di tempo. Ebbene, chi desidera che di quanto tempo non esistano più tracce dopo un po’, deve pur sapere che questa sua volontà non è stata rispettata con la cattura dello schermo. Magari potrò regolarsi di conseguenza con il suo contatto, non affidandogli più altre informazioni. Insomma, il tentativo palese è quello di fornire un ulteriore strumento per la privacy dei propri contenuti.

Non sappiamo con esattezza quando le notifiche per gli screenshot WhatsApp giungeranno nel servizio di messaggistica per tutti. L’aggiornamento specifico è di certo in fase di test ed è per questo che il CEO Zuckerberg e magari non molti altri ne possono già beneficiare per il momento.

