Il Complotto contro l’America giunge al finale di stagione con gli ultimi due episodi in onda il 28 gennaio in prima serata e in prima visione in chiaro su Rai3. La trama della miniserie storico-alternativa basata sull’omonimo romanzo di Philip Roth ha optato per una conclusione più ambigua di quella del libro, ma coinvolge più direttamente i personaggi nel contrasto all’amministrazione Lindbergh, l’aviatore filonazista diventato presidente degli Stati Uniti nell’universo immaginato da Roth.

Il finale de Il Complotto contro l’America è ambientato tra l’aprile e il settembre 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, mentre gli Stati Uniti sono percorsi da violenti episodi di antisemitismo che si intensificano e si diffondono in tutto il Paese. La resistenza dei Levin arriva al punto di spaccare la famiglia, mentre Alvin finisce per unirsi a un gruppo antifascista segreto che vuole assassinare il Presidente Lindbergh.

Ecco la trama del finale de Il Complotto contro l’America, in onda in prima serata venerdì 27 gennaio dalle 21.20 su rai3 e disponibile anche in streaming su Raiplay.

Dopo aver appreso che la famiglia è stata selezionata per un trasferimento forzato, Herman cerca di presentare un ricorso in tribunale; Bess dà a Herman un ultimatum quando scoppia la violenza a una manifestazione per lo sfidante liberale di Lindbergh.

Mentre disordini e cospirazioni si diffondono in tutto il paese in vista del giorno delle elezioni, Herman prende misure per mantenere la sua famiglia al sicuro; Bess fa tutto il possibile a grande distanza per aiutare un bambino intrappolato in un vortice di antisemitismo.

Il Complotto contro l’America, concepita come una miniserie scritta da David Simon e Ed Burns e prodotta per HBO insieme all’autore del romanzo Roth, termina col sesto episodio e non ha una seconda stagione.