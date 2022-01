Debuttano stasera, venerdì 28 gennaio, i primi due episodi di Christian su Sky, disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, Christian è una dramedy fra crime, soprannaturale e supereroistico con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce protagonista, in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi – anche produttore creativo – e Roberto “Saku” Cinardi.

Christian è un improbabile ma irresistibile supereroe “all’amatriciana”, lo sgherro di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere recuperando crediti facendo l’unica cosa che sa fare: menare le mani. Fino a quando quelle mani, abituate a far sanguinare gli altri, non prenderanno a sanguinare per via delle stimmate, le ferite dei santi con le quali Christian inizierà a fare miracoli. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si metterà presto Matteo, diffidente emissario del Vaticano ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri, interpretato dal vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria.

Accanto a Edoardo Pesce e a Claudio Santamaria nel cast di Christian su Sky: Silvia D’Amico nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Giordano De Plano è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia; Antonio Bannò è il figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian; Francesco Colella interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quanti ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Gabriel Montesi interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; Lina Sastri è Italia, madre di Christian; Ivan Franek e Giulio Beranek nei ruoli rispettivamente di Padre Klaus e del Biondo.

Alla vigilia della sua messa in onda, la serie Sky è stata già inondata di polemica da un pubblico “particolare”. Secondo quanto scrive il sito Cittàceleste.it, interamente dedicato alla squadra calcistica della Lazio, in alcune scene ci sarebbero battute negative rivolte alla tifoseria biancoceleste.

In particolare, si fa riferimento a una scena in cui il protagonista sta cercando la password per entrare nel caveau di una banca e si lascia sfuggire la frase: “Laziommerda, due emme tutto minuscolo.“ Possiamo comunque ipotizzare che le uscite infelici siano solo casuali e non del tutto minatorie. Resta il fatto che i tifosi della squadra di Maurizio Sarri potrebbero non prendere molto bene queste battute.

L’appuntamento con i primi due episodi di Christian su Sky Atlantic è per stasera ore 21:15.