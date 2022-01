Abbiamo conferme sul fatto che, oggi 28 gennaio, ad alcuni utenti non funziona ricerca Outlook. Una questione che si trascina ormai da settimane, come abbiamo riportato anche attraverso altri articoli. Da quel momento, effettivamente, c’è stato un intervento di Microsoft, anche se non definitivo. Cerchiamo di capirci qualcosa di più, visto che allo stato attuale dei fatti qualcuno si è messo alle spalle il bug in questione, mentre altri devono ancora conviverci in base al sistema operativo utilizzato.

Il 28 gennaio non funziona ricerca Outlook: cosa sappiamo intervento di Microsoft

Provando a riepilogare la situazione, non funziona ricerca Outlook per parte dell’utenza. Il colosso americano ha fatto sapere di aver risolto il problema della ricerca Outlook per tutti coloro che si ritrovano con macchine dotate del sistema operativo Windows 10. A tal proposito, per mettersi alle spalle la tanto discussa anomalia diventa fondamentale utilizzare lo strumento di ripristino automatico. Al contrario, per alcuni il capitolo ancora non è chiuso, in quanto il fix in questione dovrebbe essere in arrivo nei prossimi giorni anche per Windows 11.

Per esperienza personale, posso confermare che il problema relativo al mancato funzionamento di ricerca Outlook sui prodotti Windows 10 sia stato effettivamente archiviato e risolto nel corso dell’ultima settimana, con propagazione del fix circa 48 ore dopo l’annuncio. Insomma, Microsoft ha mantenuto la parola e lo stesso dovrebbe avvenire anche con Windows 11, secondo alcuni dettagli che ho avuto modo di raccogliere qua e là sul web per gli utenti interessati.

Non resta che attendere la prossima mossa di Microsoft, in attesa di archiviare la vicenda una volta per tutte a proposito della ricerca Outlook che non funziona. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo, per inquadrare al meglio il momento attuale in Italia.