Ci sono segnalazioni costanti anche oggi 19 gennaio, secondo cui non funziona la ricerca Outlook. Problema ormai cronico da alcune settimane a questa parte, come avrete notato con il nostro articolo di alcuni giorni fa, secondo quanto raccolto attraverso le testimonianze del pubblico. Proviamo a capirci qualcosa di più, in relazione sia all’origine del bug di cui tanto si parla ad inizio 2022, sia alla soluzione temporanea che è stata fornita da Microsoft per coloro che non intendono aspettare aggiornamenti ufficiali.

Ancora non funziona la ricerca Outlook: cosa sappiamo su bug e soluzione

Nel dettaglio, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda ci hanno quantomeno rivelato perché non funziona la ricerca Outlook. Sostanzialmente, tutto nasce da un bug che risulta incluso in un aggiornamento di Windows che incide sulla funzione di ricerca del sistema operativo. Un dettaglio non di poco conto, che spiega come mai ci siano tante segnalazioni sulla questione da un po’ di tempo a questa parte. L’aggiornamento in questione è il KB5008212, evidentemente alla base dell’anomalia di cui tanto si discute.

Ecco perché, alla base di tutto, dovrebbe esserci un check sugli aggiornamenti di Windows per capire se abbiate effettivamente installato questo aggiornamento negli ultimi tempi. Così facendo, potremo quantomeno iniziare a contestualizzare il bug secondo cui non funziona la ricerca Outlook. Nel tentativo di chiarire il tutto, di recente è arrivata una dichiarazione ufficiale da parte di Microsoft, cui sono state aggiunte le istruzioni per il workaround. Il post si intitola “Outlook Search not showing recent emails after Windows update“.

Come detto, non funziona la ricerca Outlook dopo l’aggiornamento KB5008212, quindi tutto ruota su questo upgrade. Anche voi riscontrate anomalie in questo periodo? Fateci sapere cosa avete notato, attraverso un articolo a fine articolo, in modo da inquadrare meglio la vicenda.