La questione relativa alla ricerca Outlook che non funziona continua a tenere banco in Italia, in relazione ad una serie di disagi riscontrati da diversi utenti nel corso dell’ultima settimana. Non a caso, ho iniziato ad affrontare l’argomento già la scorsa settimana con un primo articolo in merito, mentre oggi vorrei portare alla vostra attenzione un paio di potenziali soluzioni per il pubblico. Dunque, vediamo come affrontare situazioni del genere, magari archiviando una volta per tutte l’anomalia.

Cosa fare se non funziona la ricerca Outlook

Quali sono le cose da fare se non funziona la ricerca Outlook? I nodi da sciogliere sono molteplici, ma abbiamo almeno un paio di strade da seguire. In primo luogo, dopo aver verificato di essere in possesso degli ultimi aggiornamenti di Outlook, è utile prendere visione delle opzioni di indicizzazione per risolvere completamente il problema. A tal proposito, occorre chiudere Outlook (se in esecuzione) e aprire il Pannello di controllo. Quindi, nella casella di ricerca, bisogna digitare Indicizzazione e scegliere Opzioni di indicizzazione. Fate click sul pulsante Avanzate.

A questo punto, recatevi nella finestra di dialogo Opzioni avanzate, nella scheda Impostazioni indice, in Risoluzione dei problemi, per poi fare clic su Ricostruisci. Inizierà un processo che richiederà alcuni minuti di attesa. Riavviate Windows dopo aver completato il processo, quindi aprite Outlook e controllate se il problema “ricerca di Outlook che non trova le email più recenti” sia risolto o meno.

In alternativa, è possibile modificare le opzioni di indicizzazione. In questo caso, aprite Microsoft Outlook, selezionate su File, quindi Opzioni. Poi andate su Cerca e Opzioni di indicizzazione. Infine, su Modifica. Arrivati a questo punto, deselezionate il pulsante di opzione di Microsoft Outlook, fate click su OK ed uscite da Microsoft Outlook. Per chiudere tutto, riavviate Outlook e seleziona nuovamente Microsoft Outlook dalle posizioni di indicizzazione. Ancora non funziona ricerca Outlook?