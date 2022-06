Iniziano ad essere abbastanza diffusi i problemi riscontrati dagli utenti con il login alla mail Outlook, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 21 giugno. A quanto pare, infatti, si tratta di un disservizio più diffuso rispetto a quello che ho avuto modo di esaminare alcune settimane fa sul nostro magazine, quando mi sono concentrato in modo specifico su coloro che si ritrovano con un indirizzo GMAIL. In quel caso, infatti, c’era una procedura da seguire, mentre qui a tanti utenti appare il messaggio “sono necessarie le credenziali”.

Problemi con il login alla mail Outlook, dopo l’apparizione dello strano messaggio “Sono necessarie le credenziali”

Riscontro che appare puntualmente anche quando si inseriscono i dati in modo corretto. Insomma, pare evidente che questo martedì ci si stia ritrovano al cospetto di un disservizio imprevisto, per il quale naturalmente viene richiesto un tempestivo riscontro ai tecnici. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sui problemi trapelati attorno alle 12 di oggi. Di sicuro, il messaggio “sono necessarie le credenziali” appare già in fase di login alla mail Outlook e, a conti fatti, rende del tutto impossibile l’accesso alla propria casella di posta elettronica.

Come sempre, si può seguire la vicenda con aggiornamenti in tempo reale su Down Detector, in modo da farsi un’idea più precisa su quanto sia realmente diffuso il disservizio di oggi. Anche a voi sta apparendo il messaggio “sono necessarie le credenziali” quando si prova ad effettuare il login alla mail Outlook? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da raccogliere eventualmente qualche dettaglio extra che potrebbe tornare utile anche ai nostri lettori.

Al momento, voglio precisarlo, la situazione appare tutto sommato sotto controllo, ma è necessario un feedback ufficiale per chi riscontra problemi di login alla propria mail Outlook.