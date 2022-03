Bisogna analizzare con grande attenzione la questione relativa a ricerca Outlook, visto che il “servizio” non funziona neanche oggi 23 marzo a detta di alcuni utenti. A dirla tutta, esattamente come avvenuto mesi fa, parliamo di una nicchia. Ad oggi non è ancora chiaro per quale ragione si registrino situazioni del genere solo per alcune utenze, mentre altre riescono ad interagire senza particolari disagi con la piattaforma. A prescindere da questo, proviamo a capire come approcciare una situazione del genere.

Ricerca Outlook non funziona ad alcuni utenti: una soluzione alternativa

Fatta questa premessa, c’è una strada che potete quantomeno testare per risolvere i problemi relativi alla ricerca Outlook. A tal proposito, potete collegarvi subito al pannello di controllo di Windows, in modo da selezionare la categoria “Programmi“. A questo punto, il menù vi consente di disinstallare o cambiare il programma sul quale avete intenzione di operare. Come muoversi giunti fin qui? Solitamente, per la riparazione è necessario selezionare l’intero pacchetto di Microsoft Office.

Per chiudere in modo corretto la procedura e tentare di risolvere in questo modo i problemi riscontrati di recente con ricerca Outlook, non dovrete fare altro che selezionare le voci “Cambia” e “Ripara“. Una volta terminata la riparazione, chiudete la finestra e riavviate Windows. Se la causa del problema viene individuata attraverso lo strumento di riparazione virtuale che ho portato alla vostra attenzione stamane, la questione dovrebbe risolversi dopo un riavvio di Outlook.

Fateci sapere se avete risolto i problemi con ricerca Outlook tornati a galla oggi 23 marzo, attraverso le indicazioni fornite poco fa. Diversamente, proveremo a cercare altre strade utili per tutti a breve termine. La speranza è che con il trascorrere dei giorni le segnalazioni possano calare una volta per tutte su disservizi del genere qui in Italia.

