Ci sono non poche segnalazioni a proposito di problemi con la durata della batteria dopo il download dell’aggiornamento iOS 15.3.1, soprattutto a bordo degli iPhone più datati. In attesa di scoprire l’impatto che le prossime versioni di iOS avranno per questi device, dopo le anticipazioni delle scorse settimane, proviamo ad analizzare qualche dritta che potrebbe rivelarsi molto utile per il pubblico. Alcune più banali, altre potenzialmente in grado di migliorare drasticamente la situazione dei consumi.

Dritte per risolvere i problemi di batteria dopo l’aggiornamento iOS 15.3.1

Nello specifico, nel caso in cui abbiate riscontrato problemi di batteria dopo il download di iOS 15.3.1, bisogna recarsi in primis su “Impostazioni iPhone”, quindi “Batteria” e “Stato batteria”. Qui, infatti, sarà possibile valutare meglio lo stato di salute della batteria e il sistema suggerirà alcune opzioni per migliorare anche il suo backup. Nelle impostazioni del display, invece, potete attivare la funzione relativa alla luminosità automatica, in modo tale che il vostro melafonino possa gestirsi in autonomia a seconda delle condizioni circostanti.

Qualora non siate soliti utilizzarla, vi consiglio di disattivare anche la funzione “alza per attivare lo schermo“. Sempre in “display e luminosità”, attivate la funzione per il blocco automatico dopo 30 secondi e, al contempo, procedete con il download dell’aggiornamento per le app che al momento risulta in sospeso. Potrebbe essere una buona idea anche rimuovere quei widget che ritenete poco utili e portare a termine il riavvio del vostro iPhone.

Dopo aver installato l’aggiornamento iOS 15.3.1, qualora abbiate notato un calo della durata della batteria potrebbe essere saggio anche gestire meglio i servizi di localizzazione, lasciando attivi solo quelli per voi necessari. Infine, iniziamo a tenere maggiormente l’iPhone a faccia in giù, considerando che Face ID in caso contrario tende costantemente a scansionare il nostro volto, andando ad incidere anche sulla batteria.