Giornata importante quella che ci siamo appena messi alle spalle, considerando il fatto che nella serata di lunedì ha visto la luce la prima beta pubblica di iOS 15.3. Impossibile affermare con precisione quando avremo modo di scaricare l’aggiornamento definitivo e stabile concepito da Apple, ma questo non toglie che siamo al cospetto di un passo importante. Nel giro di pochi giorni, infatti, potremo iniziare a farci un’idea più chiara sulle novità concepite tramite il pacchetto software.

Le prime indicazioni sull’aggiornamento iOS 15.3 oggi 21 dicembre

Inutile dire che l’auspicio di tutti sia quello di fare un passo in avanti in termini di durata della batteria, anche perché i segnali pervenuti da iOS 15.2 non sono stati particolarmente brillanti negli ultimi. Come del resto vi abbiamo riportato tramite un approfondimento della scorsa settimana. A dirla tutta, qualche sensazione possiamo maturarla già oggi 21 dicembre, stando alle prime informazioni raccolte in rete nelle ultime ore.

Premesso che qualche certezza si potrà maturare solo durante le festività natalizie, appare chiaro che non andremo incontro ad una rivoluzione nel momento in cui porteremo a termine l’installazione dell’aggiornamento iOS 15.3. Allo stato attuale, come riporta MacRumors, non sono emerse novità sostanziali tramite la prima beta pubblica del firmware. In attesa di scoprire se più avanti emergeranno ulteriori funzionalità, quanto appena riportato non esclude necessariamente che si facciano passi in avanti sul fronte autonomia.

La speranza è che l’aggiornamento iOS 15.3 ci porti finalmente il supporto per gli ID nell’app Wallet. Tutto ciò, senza dimenticare Universal Control, che consentirà a più Mac e iPad di essere controllati con la stessa tastiera e mouse. Va detto che Apple ha recentemente affermato che la funzione in questione potrebbe fare il suo esordio in primavera. Vi faremo sapere quando se ne saprà di più.