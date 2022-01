Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere necessariamente in esame, oggi 26 gennaio, per quanto riguarda l’uscita di iOS 15.3. Lo sviluppo del tanto atteso aggiornamento procede bene e, dal momento del nostro ultimo articolo a tema a fine 2021, non sono venute a galla particolari anomalie con il pacchetto software. Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Il calendario standard di Apple è abbastanza chiaro e ci consegna uno scenario tutto sommato di facile lettura per tutti.

Riscontri sull’uscita di iOS 15.3: aggiornamento verso la prima apparizione

Cosa succederà nei prossimi giorni? Poco meno di una settimana fa c’è stata la distribuzione della cosiddetta Release Candidate, che a conti fatti anticipa anticipa l’uscita di iOS 15.3. Nella maggior parte dei casi, trascorre circa una settimana tra questa distribuzione e l’arrivo sulla scena dell’aggiornamento nella sua versione definitiva. Dunque, ci sono possibilità che nel giro di 24 ore si possa effettivamente assistere all’uscita di iOS 15.3. Anche perché, come riportato in precedenza, al momento non abbiamo falle sulle quali porre l’accento.

Qualora la mela morsicata decida di fare le cose con più calma, si potrebbe arrivare al massimo allo scorcio iniziale della prossima settimana. La sostanza, comunque, non cambia. Il più è fatto ed anche i feedback di chi ha testato la beta sono stati abbastanza incoraggianti. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché l’upgrade possa essere reso disponibile al più presto. Magari già nella giornata di oggi. Facciamo molta attenzione attorno alle 19 del 26 gennaio, dunque, in quanto i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Cosa vi aspettate con l’uscita di iOS 15.3? Credete che la distribuzione del nuovo aggiornamento possa avvenire effettivamente in giornata? Fateci sapere che ne pensate, soprattutto nel caso in cui abbiate avuto la possibilità di testare le varie beta nel corso delle ultime settimane.