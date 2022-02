Ci sono diverse indicazioni da prendere in esame in questi giorni a proposito dell’aggiornamento iOS 15.3, soprattutto per quanto concerne la durata della batteria. Di recente, sul nostro magazine, abbiamo provato ad analizzare gli elementi più importanti di questo pacchetto software, come avrete notato tramite l’apposito approfondimento, ma è chiaro che tutti gli occhi sono per l’autonomia dei device in seguito al download del firmware di cui tanto si parla in questi giorni.

Cosa succedere alla batteria degli iPhone dopo l’aggiornamento iOS 15.3

Nello specifico, c’è stato di recente un test interessante sotto questo punto di vista, incentrato su modelli come i vari iPhone SE originale, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 12, iPhone 13 ed iPhone SE 2. Un filmato interessante, tramite il quale potremo scoprire se ci siano stati effettivamente dei miglioramenti della durata della batteria in questa nuova versione del firmware Apple. Per una volta, le sensazioni dopo alcuni giorni di test sono tutto sommato positive.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori patch nel corso delle prossime settimane, magari prima dell’arrivo sulla scena di iOS 15.4, con le quali la situazione potrebbe cambiare rispetto a quanto riportato oggi 1 febbraio. Resta il fatto che le immagini del test ci riportano un passo in avanti per nulla scontato in termini di autonomia, a testimonianza del buon lavoro portato avanti da Apple in questo senso.

Inutile dire che solo nei prossimi giorni avremo un quadro della situazione più chiaro a proposito del reale impatto avuto dall’aggiornamento iOS 15.3 sui vari iPhone esaminati oggi, a proposito della durata della batteria. Detto questo, il filmato che trovate qui di seguito consente di avere una migliore visione sullo stato dei lavori portato avanti dagli sviluppatori Apple sotto questo punto di vista, con alcuni spunti incoraggianti per il pubblico.