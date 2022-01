In tanti si chiedono quando gioca Berrettini contro Nadal, in occasione della semifinale degli Australian Open. Un appuntamento storico per il nostro tennis, a maggior ragione dopo la rovinosa sconfitta di Sinner contro uno Tsitsipas in forma stratosferica. Anche quel match lo abbiamo seguito in tempo reale, come avete notato tramite il nostro articolo, ma ora è tempo di guardare avanti. Auspicando che il nostro ultimo rappresentante possa farsi valere contro un campione senza tempo. Cerchiamo di farci trovare pronti in vista di un appuntamento tanto importante.

Quando gioca Berrettini contro Nadal: dritte su dove vedere gli Australian Open

Dunque, quando gioca Berrettini contro Nadal? Alla luce del fuso orario che per forza di cose caratterizza l’Australian Open, la questione diventa cruciale e fondamentale. Arrivati alle semifinali, il calendario dovrebbe diventare più lineare, ragion per cui l’appuntamento dovrebbe essere fissato alle 4.30 italiane. Dunque, occorre piazzare la sveglia durante la notte tra mercoledì e giovedì, con gli addetti ai lavori convinti che Berrettini possa quantomeno giocarsela contro un avversario da sempre temibilissimo.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, come tutti sanno i diritti degli Australian Open sono di Eurosport. Questo, per forza di cose, ha delle implicazioni anche per chi sarà costretto a guardare in streaming il match. A tal proposito, le alternative a vostra diposizione ruotano attorno a SkyGo, NOW e DAZN. Occhio però, perché il mondo Eurosport allarga ulteriormente i nostri orizzonti sul fronte streaming. Basti pensare a tutti coloro che hanno deciso di puntare su un abbonamento con Eurosport Player o Discovery+.

Dunque, ora sappiamo quando gioca Berrettini contro Nadal, in occasione degli Australian Open. L’orario potrebbe cambiare in corso d’opera, ma non in modo così significativo. Per questa ragione, invitiamo tutti gli appassionati a tenere gli occhi aperti, in vista di un appuntamento davvero atteso.