In tanti si stanno chiedendo dove vedere Sinner-Tsitsipas, in riferimento ai quarti di finale degli Australian Open. Con Berrettini in campo questo martedì, infatti, le luci dei riflettori si concentrano sull’altra sfida che coinvolge da vicino gli appassionati italiani. Cerchiamo di capire come andranno le cose all’alba di mercoledì, in modo da farci trovare pronti con la diretta di un match attesissimo, al netto delle bufale che hanno investito questo torneo negli ultimi giorni. Ne abbiamo parlato anche sul nostro magazine la scorsa settimana.

Dritte su dove vedere Sinner-Tsitsipas: dettagli sull’orario degli Australian Open

Nello specifico, se volete capire dove vedere Sinner-Tsitsipas dovrete necessariamente sintonizzarvi su uno dei canali di Eurosport. Il pacchetto in questione sarà visibile in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. A questo, però, si aggiunge un altro fattore da tenere in considerazione, in ottica streaming. Già, perché in occasione di un torneo così prestigioso come gli Australian Oper ogni partita sarà invece visibile in esclusiva sulle piattaforme streaming di Eurosport Player e Discovery+.

Per quanto riguarda l’orario, come sempre siamo soggetti all’imprevedibilità di questo sport. In ogni caso, il tabellone ci dice che la sfida Sinner-Tsitsipas non inizierà prima delle 5 del mattino di mercoledì 26 gennaio. Vedremo come andranno le cose, con la netta sensazione di assistere ad un match estremamente equilibrato. Tsitsipas è reduce dalla durissima maratona contro Frtiz e non sta certo mostrando il suo miglior tennis, ma ovviamente parliamo di un top 5. Ragion per cui, dovesse giocare al suo livello, sarebbe durissima.

Dall’altro lato abbiamo la nostra giovane speranza che cresce giorno dopo giorno, anche dal punto di vista mentale, oltre ad aver avuto finora un ottimo percorso agli Australian Open. Dunque, questo Sinner-Tsitsipas promette scintille. Appuntamento alle 5 del mattino nella giornata di mercoledì, salvo imprevisti.