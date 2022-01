I gruppi WhatsApp potranno ben presto non essere più fuori controllo con messaggi inopportuni da parte degli iscritti. In effetti, gli amministratori saranno ben presto in grado di cancellare ogni contenuto inappropriato o potenzialmente troppo polemico, senza alcuna apparente limitazione.

La bella novità è in sviluppo: ce lo comunica WABetaInfo con una tweet attraverso il suo profilo social, mostrandoci anche un’anteprima di quella che sarà la schermata di una conversazione in cui l’amministratore avrà cancellato un qualsiasi contenuto. Come visibile nell’immagine di apertura articolo, la nuova dicitura che segnalerà proprio l’elemento cancellato sarà appunto: “Questo contenuto è stato cancellato da un amministratore”. Non a caso, sarà indicato proprio il nome del gestore che avrà eseguito l’operazione: la precisazione sarà in effetti utile nel momento in cui il controllo di una conversazione collettiva è affidata a più utenti.

Non è ancora chiaro se ci saranno dei limiti temporali entro i quali gli amministratori potranno cancellare i contenuti presenti nei gruppi WhatsApp. Quello che è palese è quanto la funzione potrà essere d’aiuto per evitare che qualsiasi messaggio polemico o errato scateni la guerra fra gli iscritti. Ancora, la novità sarà utile per nascondere e camuffare errori più o meno gravi ed evitare confusione.

L’anticipazione del solito informatore WABetaInfo si riferisce alla versione Android del servizio di messaggistica. Non sono noti i tempi entro i quali gli amministratori potranno godere di questa opportunità ma appare abbastanza chiaro che la fase di sperimentazione durerà ancora un po’. Anche sugli iPhone di certo si beneficerà del nuovo plus, sebbene oggi non abbiamo a disposizione alcuna schermata che testimoni i test in corso. Questa e altre novità giungeranno nel corso del 2022: tra le altre l’introduzione delle community, ossia nient’altro che comunità che raccoglieranno gruppi attinenti allo stesso tema o scopo, già in una fase abbastanza avanzata di sperimentazione.

