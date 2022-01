Ci sono alcune nozioni che dobbiamo prendere in esame a proposito del bonus asilo nido 2022. Dopo gli approfondimenti dei mesi scorsi, infatti, dobbiamo capire a cosa stiamo andando incontro con il nuovo anno. Tra domanda da presentare e fasce che prevedono importi diversi, sui social si fa molta confusione in questi giorni, ragion per cui è opportuno fare il punto della situazione. In questo modo ci faremo trovare pronti e preparati al momento giusto con questa tipologia di agevolazione.

Domanda all’INPS per bonus asilo nido 2022: cosa sappiamo

Come avrete intuito, l’importo massimo del rimborso previsto con il nuovo bonus asilo nido 2022 varia a seconda del valore indicato dall’ISEE minorenni. Tutto ruota attorno a questo concetto, motivo per il quale sarà necessario ottenere il giusto supporto affinché il calcolo possa essere fatto in modo corretto. Dunque, partiamo da un minimo di 1500 euro annui, fino ad arrivare ad un massimo di 3.000 euro per figlio. Ecco perché occorre scendere maggiormente in profondità sotto questo punto di vista.

Ad esempio, i nuclei familiari con modello ISEE che arrivano ad un valore fino a 25.000 euro, potrà essere erogata la cifra massima prevista dal bonus asilo nido 2022. In questo caso, dunque, avremo 3.000 euro che verranno suddivisi in undici mensilità. Parliamo di 272,72 euro al mese. Andando oltre, abbiamo nuclei familiari con modello ISEE il cui valore risulta compreso tra 25.001 e 40.000 euro. In questo caso, il rimborso massimo ammonta a 2.500 euro annui. Quota che verrà scompattata in 227,27 euro al mese per undici mensilità.

Infine, abbiamo i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro. In questo particolare frangente, il bonus asilo nido 2022 prevede un rimborso massimo pari a 1.500 euro all’anno (136,37 euro al mese per undici mensilità). Per concludere il discorso, in ogni caso, bisogna ricordare che il contributo mensile non possa mai eccedere la singola retta pagata dal cittadino. Chi è interessato, può inviare la domanda sul portale dell’Inps.