Claudio Gioè è felice di prestare il volto a Saverio Lamanna e il pubblico è lieto di sapere che per vedere Màkari 2 su Rai1 non dovrà aspettare ancora molto. Dopo la settimana di Sanremo 2022 che farà da spartiacque nella programmazione della rete ammiraglia, le nuove avventure dello scrittore siciliano torneranno nel prime time di Rai1 a partire dal 7 febbraio e per ben tre lunedì.

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei suoi sogni di gloria accanto al piccolo Piccionello e sperando nel ritorno di Suleima, volata a Milano per un impegno di lavoro, ma cosa può succedere ancora nella sua vita? Quando Màkari 2 prenderà il via lunedì 7 febbraio scopriremo che dal finale della prima stagione è già trascorso un anno e che Saverio non è ancora riuscito ad affermarsi come romanziere e proprio per questo il suo editore sembra pronto a silurarlo.

Unica nota positiva sembra essere il ritorno di Suleima a Màkari in pianta stabile grazie ad un importante progetto, La Città del Sole, ma qualcosa è cambiato. La giovane in questo anno è cresciuta, è una donna in carriera e arriverà in Sicilia al fianco del suo ricco e carismatico capo, Teodoro Bettini (interpretato da Andrea Bosca). Saverio è geloso di lui e sa bene che in questo momento non vuole perdere anche la donna della sua vita e dovrà cercare di stare lontano dai suoi soliti errori.

I tre romanzi da cui saranno tratti gli episodi di Màkari 2 sono Il Delitto di Kolymbetra, Il lato Fragile e Il Lusso della Giovinezza. Nella prima puntata, Saverio dovrà spostarsi in quel di Agrigento dove viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni, riusciranno i due a risolvere il caso anche ‘fuori casa’?