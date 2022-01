Cambia la programmazione di Rai1 che in un primo momento aveva piazzato il ritorno di Imma Tataranni 2 in quest’ultimo scorcio di inverno ma che ha cambiato poi tutto in corsa con buona pace del suo pubblico. Il risultato? Màkari e L’Amica Geniale 3 anticipano sulla loro tabella di marcia mentre la serie con Vanessa Scalera, la cui prima parte è andata in onda già in autunno, dovrà attendere la primavera per tornare in onda.

La storia della bella rossa lascerà invece spazio a due ritorni molto attesi ovvero quello di Claudio Gioè in Màkari e del terzo capitolo della quadrilogia di Elena Ferrante, L’Amica Geniale.

Màkari 2 andrà in onda dal 7 febbraio per un totale di tre nuovi casi e tre puntate che ci terranno compagnia al lunedì sera (fino al 21 febbraio), salvo cambiamenti. Nel nuovo capitolo della serie tv targata Palomar e tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, vedrà Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso, alle prese con tre nuovi casi insieme a Piccionello e a Suleima alla scoperta di una Sicilia dagli scenari magici, imbevuta del fascino eterno della Magna Grecia e alle prese con i drammi e le contraddizioni di oggi.

Al fianco di Claudio Gioè ci saranno ancora Ester Pantano, Domenico Centamore e Andrea Bosca.

Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, anche L’Amica Geniale 3 Storia di Chi Fugge e di Chi Resta anticipa arrivando nel prime time di Rai1 subito dopo il Festival di Sanremo 2022, dall’8 febbraio e fino all’1 marzo, data del finale di questa stagione (sempre salvo cambiamenti). La serata dedicata alla serie sarà quella del martedì.

A completare la rosa delle fiction da schierare a febbraio su Rai1 ci penserà Lea e i Bambini degli Altri in onda dal 6 al 27 febbraio alla domenica sera con protagonista Anna Valle.