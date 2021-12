Stanno arrivando importanti novità per quanto concerne il bonus Renzi 2022, in riferimento a chi spetta questa forma di sostegno in busta paga, senza dimentica le relative soglie che dovremo prendere come punto di riferimento in termini di soglie. Dopo il punto della situazione condiviso un paio di settimane fa sul nostro magazine, dunque, è importante analizzare più da vicino quanto raccolto di recente, in modo che siano più chiare anche le fasce aggiornate qui in Italia in base al proprio reddito.

Come cambia il bonus Renzi 2022: a chi spetta e fasce di reddito modificate

Sostanzialmente, le persone interessate saranno divise in due grandi gruppi in vista del bonus Renzi 2022. Da un lato avremo coloro per i quali non cambierà nulla, mentre raggiunto un certo tipo di reddito ci saranno altre misure da prendere in considerazione. La prima categoria riguarda quei lavoratori il reddito arriva fino a 15mila euro annui. In questo caso resta il bonus Renzi, la cui quota sarà pari a 100 euro al mese. Andando oltre, come accennato, la storia cambierà e sarà più restrittiva.

Nello specifico, il bonus Renzi è riconosciuto anche se il reddito complessivo dovesse risultare superiore a 15.000 euro, ma senza superare la soglia dei 28.000 euro. In questo caso, però, sarà necessario soddisfare alcuni requisiti. Ad esempio, se la somma delle detrazioni indicate nell’articolo 15, comma 1, lettere a,b, e comma 1-ter, del testo unico dovesse risultare superiore all’imposta lorda dovuta, quello che un tempo era chiamato “bonus Renzi” sarà confermato. Staremo a vedere come andranno le cose.

In caso contrario, vale a dire nel caso in cui le detrazioni non dovessero superare l’imposta dovuta in base all’aliquota che si applica al reddito imponibile del contribuente, a quel punto il bonus Renzi non risulterebbe più valido, senza apparire come trattamento integrativo in busta paga.