Il personaggio di Eric Dane in Euphoria 2 continua ad suscitare giudizi contrastanti. Questa stagione si prefigge di scavare più a fondo nel carattere a tratti deplorevole del padre di Nate, Cal Jacobs, ma non rinuncia certo alle scene di sesso estremo che avevano già caratterizzato la prima stagione.

Eric Dane in Euphoria 2, che ha appena debuttato anche in Italia, ha già fatto parlare di sé per una scena in cui bacia appassionatamente le parti intime di un giovane ragazzo di colore, interpretato da Christin Byrdsong. Quest’ultimo ha raccontato su Twitter che “le riprese sono state incredibilmente professionali” e che nonostante la verosimiglianza “la scena era finta“, costruita grazie all’uso di protesi e coordinata da un coach dell’intimità, figura diventata ormai sempre più presente sui set per mettere gli attori a loro agio nelle scene più delicate.

The actual filming was incredibly professional. Totally fake. A piece was built by the intimacy coach to go between his face & my butt. Super chill & professional. Been a fan of Eric since I was 9. Acting since 3. Truly a milestone for me. We are coached and safe. — Christin Byrdsong (@C_Byrdsong) January 17, 2022

La performance di Eric Dane in Euphoria 2 ha diviso i fan di Grey’s Anatomy: chi lo ricorda ancora nei panni del dongiovanni dal cuore d’oro Mark Sloan ha avuto qualche difficoltà a vederlo nei panni di un uomo sposato che fa sesso con degli adolescenti, ma l’attore sembra non temere di deludere il suo pubblico. Anzi, ha dichiarato che si sta divertendo molto a interpretare un ruolo completamente diverso rispetto al suo ex personaggio in Grey’s Anatomy, perché “come attore, vuoi essere in grado di vivere diversi personaggi“. Parlando a Entertainment Weekly, ha invitato i fan del medical drama a seguirlo in questa avventura professionale così sfidante.

Sai, di certo non voglio offendere nessuno dei fan di Grey’s, ma come attore, vuoi essere in grado di sperimentare personaggi diversi. E spero che mi accompagnino in questo viaggio. Sto recitando con giovani attori straordinari e su materiale straordinario su una rete coraggiosa… Sono stato solleticato da tutto questo fantastico materiale che ho ottenuto quest’anno. Sono stato molto contento del materiale che mi è stato dato e amo questo personaggio (…) mi è sembrato proprio perfetto per me… Sento di conoscere questo personaggio, anche se non potrei essere come lui nel mondo reale.

L’esperienza di Eric Dane in Euphoria 2 è dunque frutto della volontà di mettersi alla prova con un personaggio dal passato oscuro e dai comportamenti grotteschi. L’attore ha lasciato Grey’s Anatomy nel 2012 dopo la morte di Mark Sloan ed è tornato nel 2021 per un cameo insieme all’attrice Chyler Leigh, l’interprete di Lexie Grey.

