Arriva Euphoria 2 in italiano: a partire dal 17 gennaio, la seconda stagione della serie tv con Zendaya sarà visibile in versione doppiata su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Attualmente, gli episodi vanno in onda in contemporanea USA dal 10 gennaio.

Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult vincitore di 3 Primetime Emmy Awards – fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya – che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima di Euphoria declinato con la stessa onestà.

Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

In otto episodi prodotti, scritti e diretti da Sam Levinson, la nuova stagione di Euphoria vedrà il ritorno di Zendaya e del cast della prima stagione e diversi nuovi ingressi: Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams. Alla colonna sonora ancora Labrinth, già dietro all’enorme successo della selezione musicale della prima stagione.

Come guardare Euphoria 2 in italiano? La versione doppiata va in onda ogni lunedì in seconda serata su Sky Atlantic, più precisamente alle 23.15, e in streaming su NOW. A seguire, il secondo episodio in lingua originale sottotitolato, disponibile in contemporanea assoluta rispetto alla messa in onda di HBO.

Il primo episodio di Euphoria 2 ha scioccato il pubblico, e la protagonista Zendaya ha dovuto ricordare i suoi fan che la visione della serie è riservata a una cerchia “matura”.

Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Prodotta in partnership con A24 e basata sull’omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.