Nuovo capitolo sulle posizioni di Eric Clapton contro i vaccini anti Covid. Slowhand da tempo non si pronunciava sull’immunizzazione contro il virus SARS-CoV-2, ma le sue convinzioni sulla situazione pandemica e su come contrastarla sono ben note dall’inizio. L’ex frontman dei Cream, infatti, ha collaborato con Van Morrison nel brano Stand And Deliver con un testo di protesta nei confronti del lockdown e di tutte le altre restrizioni anti Covid.

Eric Clapton contro i vaccini

Eric Clapton è ritornato sull’argomento in una recente intervista rilasciata per il canale YouTube Real Music Observer. Ricordiamo che il chitarrista e cantautore britannico si è vaccinato con AstraZeneca, ma in una lettera inviata ad un amico aveva lamentato gli effetti collaterali, rafforzando così le sue teorie antivacciniste.

A questo nuovo giro Slowhand ha parlato di “ipnosi di massa” riprendendo le teorie di Robert Malone, un medico che verso la fine del 2021 ha paragonato le misure vigenti negli Stati Uniti alla politica della Germania nazista, con un popolo “ipnotizzato per credere all’efficacia del vaccino”.

Nei ragionamenti dell’ex Cream, oltre all’influenza di Robert Malone, c’è quella del docente di psicologia clinica Mattias Desmet, anch’egli portavoce delle teorie sulla pseudo-pandemia nonché punto di riferimento per i no-vax di tutto il mondo.

Il puzzle di Eric Clapton e i messaggi subliminali

In poche parole, Eric Clapton è convinto di aver trovato una quadra sulla situazione pandemica: il mondo intero è ipnotizzato sull’efficacia dei vaccini, ma mettendo insieme i pezzi il chitarrista britannico ha appurato che da anni la comunicazione istituzionale avrebbe veicolato messaggi subliminali con lo scopo di indirizzare la popolazione in un’unica direzione. Ecco il suo pensiero:

“La teoria dell’ipnosi di massa esiste. Ho iniziato a farci caso, il vaccino è ovunque. Ho visto un sacco di piccoli video su YouTube, tutta pubblicità subliminale, tutte le notizie che girano in Inghilterra sono a senso unico, ti dicono di seguire gli ordini e di obbedire. Ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle, ero sempre più risoluto. Ho suonato concerti fino a poco prima del lockdown, ma non ero davvero coinvolto in nessuna battaglia su temi sociali. Ma poi quei tizi al potere hanno iniziato a farmi arrabbiare, e come tutti ho capito di avere degli strumenti. Ho avuto una vocazione, e ho deciso di utilizzarli”.

Le posizioni di Eric Clapton contro i vaccini, come lui stesso lamentava nei mesi scorsi, lo avrebbe fatto diventare solo dal momento che alcuni amici lo avrebbero allontanato in quanto turbati dalle sue teorie.