Si sarebbe dovuto esibire nel 2020, poi i live sono stati posticipati. Adesso vengono rimandati ancora i concerti di Eric Clapton in Italia nel 2022, tre tappe della tournée in tutto, quelle che faranno scalo nel nostro Paese per tre appuntamenti imperdibili.

I biglietti sono già stati venduti e ma i tre show non hanno ancora fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. Pochissimi posti sono ancora disponibili per i tre eventi attesi nella penisola. Stiamo parlando delle due date attese all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e della terza data attesa al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Le nuove date sono già state comunicate e sono quelle del 9 e del 10 ottobre per quel che riguarda Bologna e del 12 ottobre per l’evento al Forum di Assago.

I concerti di Eric Clapton in Italia nel 2022

09 Ottobre 2022 Unipol Arena Bologna

10 Ottobre 2022 Unipol Arena Bologna

12 Ottobre 2022 Mediolanum Forum Milano

I fan potranno assistere ai concerti in base ai biglietti in loro possesso, come da dettaglio qui sotto:

9 ottobre 2022, Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena: Recupero del 20 maggio 2022, del 28 maggio 2021 e dell’8 giugno 2020

10 ottobre 2022, Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena: Recupero del 21 maggio 2022

12 ottobre 2022, Assago (MI) Mediolanum Forum: Recupero del 18 maggio 2022, del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.

Biglietti per Eric Clapton in Italia nel 2022

Per quanto riguarda la doppia data a Bologna sono in vendita biglietti nel primo settore numerato al prezzo di 149,50 euro; per un posto nel settore in piedi bisognerà invece spendere 79,35 euro. Gli altri settori non sono più disponibili.

Per quanto riguarda lo spettacolo al Forum di Assago (Milano) sono ancora in vendita biglietti nella tribuna con visibilità ridotta lato e retro palco al prezzo i 138 euro per posto a sedere numerato. Non sono disponibili biglietti in altri settori.